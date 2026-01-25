アルペンスキーW杯、男子回転第8戦に臨む相原史郎＝25日、キッツビューエル（ゲッティ＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は25日、オーストリアのキッツビューエルで男子回転第8戦が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の相原史郎（小泉）は1回目で56秒03の47位となり、30位までによる2回目に進めなかった。（共同）