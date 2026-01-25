NNNと読売新聞が今月23日から25日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は、先月の調査から4ポイント下げ、69％でした。世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査から4ポイント下げて69％、「支持しない」と答えた人は23％でした。高市首相が、今の時期に衆議院の解散を決めたことについては、「評価しない」と答えた人が5割を超える一方、「評価する」は38％でした。来月8日に行われる衆議院選挙の比