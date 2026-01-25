上沼恵美子が高田純次とともに司会を務める読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」が２５日、放送され、出演者がお酒にまつわる失敗エピソードを披露した。ココリコ・遠藤章造はフジテレビ「笑っていいとも！」に出演していた当時の失態を告白。「『いいとも』に出る前の日に深酒しちゃいまして。そのまま酔っ払って家に帰って寝ちゃって…。寝てたら、遠くの方で『遠藤〜〜！起きろ〜〜！』『遠藤〜！始まってるぞ〜！』って声