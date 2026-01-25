大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、大相撲初場所で２場所連続優勝を飾ったウクライナ出身の関脇・安青錦（安治川）を祝福した。豊ノ島は２５日、自身のインスタグラムを更新。「大相撲初場所！優勝は新大関・安青錦！関脇から二場所連続優勝は８９年ぶり！すごい快挙！来場所綱取りって事やんね。すごいわ！」と記し、両国国技館から優勝パレードに出発するオープンカーに乗った安青錦の動画や、２ショットをアップ