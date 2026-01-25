恋愛レーベル・メイプルノベルズの創刊3周年を記念して、メイプルノベルズの書籍がオトクに読める電子書籍キャンペーン(期間限定)が、一部書店にて実施されている。コミックシーモア みんなが選ぶ電子コミック大賞2025［ラノベ部門］を受賞した『運命の恋人は期限付き 夜空のひとつ星の巻』、コミックライドivy(アイビー)で連載中のノベル版『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます！』など、