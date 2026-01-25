全日本プロレス２５日の千葉・幕張大会でアップタウンの立花誠吾（２８）が青柳亮生（２６）を破り第７３代世界ジュニアヘビー級王者に輝いた。番狂わせが起こった。両者一歩も譲らぬ激闘が動いたのは２５分過ぎだ。立花は亮生の雪崩式フランケンシュタイナー、ムーンサルトプレスを連続で食らったが、ファイヤーバードスプラッシュだけはギリギリで回避する。ラリアートで反撃ののろしを上げると、イケメン落とし（変型ビーチ