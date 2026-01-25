マイクロマガジン社は、TVアニメ『ガールズバンドクライ』のコミカライズを、WEBマガジン「コミックライド」やライコミにて、2026年1月30日より連載配信を開始する。怒りも喜びも哀しさも 全部ぶちこめ。高校2年、学校を中退して単身東京で大学を目指すことになった主人公。仲間に裏切られてどうしていいか分からない少女。両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。この世界はいつも私たちを裏切るけど。何