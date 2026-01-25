阪神から現役ドラフトでロッテへ移籍した井上広大外野手が２５日、インスタグラムを更新。自身の結婚披露宴に出席した関係者に感謝の思いを示した。昨年１２月、結婚披露宴を開いたことを報告していた井上。あらためて写真を公開し、出席者のアカウントを並べて「ＳｐｅｃｉａｌＴｈａｎｋｓ」とつづった。披露宴の写真では、合同自主トレで助言を受けるＤｅＮＡ・牧、阪神・西勇輝らとともに乾杯する様子も。阪神ＯＢの北