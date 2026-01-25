お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める25日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。真冬の寒さのピークを迎えた日本について思うことを語る場面があった。有吉は「今はめっちゃ寒波って言われてさ」と切り出すと「“寒い、寒い”って言われてるけど、夏にくらべれば随分いいね。40度を超える猛暑にくらべたら、マイナス2度とか3度とか余裕だね」と私見を展開する。ま