真面目な性格の人は、体調不良で欠勤をする自分を「ダメ人間」と考えて「役立たず」と責めてしまう傾向があります。責任感がないどころか、「仕事を完璧に仕上げなければならない」「人に迷惑をかけてはいけない」という強い思いがかえってプレッシャーとなり、体調を壊すケースも多く見られます。限りある自分のエネルギーを賢く配分する方法を紹介する『体力がない人の仕事の戦略』（和田秀樹著）から一部抜粋し、精神科医の視点