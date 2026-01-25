誰しも訪れる「老後」。お金や住まい、介護など心配事はさまざまあれど、できることなら最適な選択をして、後悔しない老後を送りたいものです。今回は老後の「住まい方」について考えておきたい3つのポイントについて、残念な老後につながりやすい「がっかりルート」と、理想の老後に近づく「にっこりルート」を、介護アドバイザーの横井孝治が解説します。【マンガ】要介護1の実母と「近居」、こんなにつらいとは……【ポイント1