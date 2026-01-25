英国政府は1月24日、全国を活動対象とする新たな警察機関の「国家警察局」を設立すると発表しました。各地の警察組織の独立性を保ちつつも活動が全国に及び、強い権限を持つなどで米国の連邦捜査局（FBI）によく似た組織であり、テロリズム、詐欺、組織犯罪その他の複雑な犯罪活動により効果的に対処するため、英国の警察システムを現代化することが設立の目的です。「国家警察局」には、英国国家犯罪対策庁の業務やテロ対策、交通