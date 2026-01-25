俳優の吉岡里帆さんは1月24日、自身のInstagramを更新。バースデーショットを披露しました。【写真】吉岡里穂、バースデーショット！「里帆ちゃんの笑顔が見られるだけで幸せ」吉岡さんは「お祝いメッセージと応援コメント下さり、ありがとうございます」とつづり、20枚の写真を投稿。1月15日に33歳の誕生日を迎えた吉岡さん。バースデーケーキやカード、花束などに囲まれ、さまざまな場所で祝福を受ける笑顔の写真を披露していま