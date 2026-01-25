西武の山村崇嘉内野手（23）が、吉田正尚外野手（32＝ボストン・レッドソックス）からの助言で打撃改良に手応えをつかんだ。昨季自己最多の71試合に出場し、4本塁打20打点、打率2割4分6厘と自己最高成績を残した6年目の強打者は、スタメン定着へ「逆方向への強い打球」をテーマに掲げる。3年連続で自主トレをともにする吉田にもテーマを伝えると、昨季終盤戦に好結果を残した、バットを寝かせた構えが「滑ってあまり逆方向に飛