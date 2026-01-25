東京女子プロレスの２５日両国ＫＦＣホールで行われたタッグの祭典『?ふたりはプリンセス?ＭａｘＨｅａｒｔトーナメント』２回戦で、京都出身タッグの荒井優希＆芦田美歩組は無念の敗退となった。この日、２人は現プリンセスタッグ王者のＯｂｅｒＥａｔｓ（オーバーイーツ＝上福ゆき、上原わかな）と対戦。ここで勝てばタッグチーム名を発表すると意気込んでいたが、荒井の発奮むなしく、最後は芦田がオーバーイーツの連係に