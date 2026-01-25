東京女子プロレスの３月２９日両国国技館大会でスペシャルタッグマッチに臨む坂崎ユカ＆ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）の夫婦タッグの対戦相手が電撃決定した。３・２９大会のＰＲ大使を任されているスーパー・ササダンゴ・マシンは２５日、東京女子プロレス両国ＫＦＣホール大会に来場。ＰＲ大使として、両国国技館大会を盛り上げるべく「全員参加でのＰＲ活動として、いろいろなお題を与えていきたい」