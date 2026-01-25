◇りそなＢ２リーグ第１７節熊本８１―７０静岡（２５日・静岡市中央体育館）西地区最下位のベルテックス静岡が熊本との第２戦に７０―８１で敗れ、今季３度目の５連敗。６勝２６敗で借金は今季ワーストの２０にふくれ上がり、あと２８戦を残して、早くも昨季（３４勝２６敗）の黒星の数に並んだ。今季を象徴する試合だった。主力の負傷者が続出する中、前日の第１戦で両チーム最多１８得点を挙げたケニー・ローソン・ジュニ