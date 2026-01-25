２２日、武夷山国家公園で観測された霧氷。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月25日】強い寒気の影響を受け、中国福建省の武夷山国家公園で今年初めての雪が降った。奥地に位置する桐木村も銀世界となり、霧氷が出現した。２２日、武夷山国家公園で観測された霧氷。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２２日、武夷山国家公園で観測された霧氷。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２２日、武夷山国家公園で観測された霧氷