オートレーサーの鈴木辰己さんが24日の川口オート2日目2Rで落車し、25日午前2時40分、多発性損傷により、72歳で死去したことを受け、同時代に腕を競った篠崎実（76＝川口）が哀悼の意を表した。「おとなしくて真面目な選手。いい成績を取っても威張るところはひとつもなかった」と、誰にも愛された故人をしのんだ。「整備が上手でいつもエンジンがよかった。きれいなレースをする人で、うまいなあと思って見ていた」とはい