裁判官や検察官など司法分野に関わる仕事を目指す若者が減る中、高校生に仕事の魅力を伝える「刑事司法セミナー」が大阪市で開かれました。若い世代に刑事司法について理解を深めてもらおうと、きょう、大阪市で開かれたのは、「刑事司法セミナー」です。「司法教育支援協会」が主催したセミナーでは、裁判官や検察官、弁護士のほか、警察官、刑務官、保護観察官といった刑事司法に関わる人たちが、高校生およそ50人に、事件が起き