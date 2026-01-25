鹿島アントラーズに所属するMF三竿健斗の妻で元日本テレビアナウンサーの後藤晴菜さんが25日、第2子の誕生を公表した。後藤さんはインスタグラム(@haruna_goto)で写真とともに「先日、女の子を出産し4人家族の毎日が始まりました」と報告。「長い入院期間を頑張って待っていてくれた長女、家族で出産の日を迎えられるようタイミングを図ってくれた次女。2人の可愛い娘たちにたくさんの愛を注いでいきたいと思います」と綴った