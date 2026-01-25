巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が25日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。憧れていた選手を明かした。今年1月4日の初回放送から早くも4回目。今回は、ファンにとってはいまだベールに包まれている感がある長野氏を掘り下げるための一問一答企画がオンエアされた。「一番憧れてい