仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で織田信長の妹・市を演じる宮崎あおい（「崎」は「たつさき」が正式表記）からコメントが到着。「シーンを重ねるごとに、自分の中に確実に市が育っていることがわかるので、日々の撮影が楽しいです」と語っている。【写真】ず、ずっとかわいい…！宮崎あおい、30代の貴重ショットをイッキ見大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の