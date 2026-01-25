静岡県高校サッカー新人戦準々決勝が２５日に行われ、ベスト４が決まった。藤枝東は藤枝明誠との「ダービー」を１―０で制し、１年前に０―４で敗れた借りを返した。前半１９分にＦＷ増田瑛斗（２年）が先制点を奪うと、明誠のロングスロー攻勢をＧＫ吉田悠真（２年）が防ぎ切った。静岡学園は８―０で浜松東に大勝。磐田東は２年連続、常葉大橘は６年ぶりに４強入りした。準決勝は３１日に行われる。藤枝東・増田はチャンスを