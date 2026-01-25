グラビアタレントの橋本梨菜が、２５日までに自身のＳＮＳを更新。浅草を満喫する様子を公開した。インスタグラムに「初めて音声つけてみた音声付きで是非みてね。笑」と書き出し、淡いピンク系の着物姿でいちご大福やみたらし団子を食べる様子などをおさめたショートムービーをアップ。「団子は消しゴムぐらいかたいのがすき」と好みを明かした。この投稿にはファンから「え？着物めっちゃ似合うじゃん？めっちゃ美人でめ