声優アーティストユニット・DIALOGUE＋が主催する初のフェス＜DIALOGUE＋Festa!!＞が、5月10日にSpotify O-EASTにて開催されることが決定した。昼の部「DAY stage」はリスアニ！協力のもと、アニソンシーンを熱く盛り上げる3マンライブ。アニソン界のレジェンド・KOTOKO、そして新世代から青木陽菜が参戦。DIALOGUE＋も本気の生バンド編成＆全力のダンスで迎え撃つ。▲KOTOKO▲青木陽菜夜の部「NIGHT stage」はこれまでDIALOGUE＋