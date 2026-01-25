阪神は２５日、育成契約２年目のスタンリー・コンスエグラ外野手が来日したと発表した。ドミニカ共和国出身のコンスエグラは、２０２４年１２月に母国で開催されたトライアウトを受けて合格。加入１年目の２５年は２軍２５試合に出場して打率１割４分８厘、０本塁打、５打点だった。「一日一日を大切にしながら結果を意識してプレーし、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。今シーズンも応援よろしくお願いします」