◆大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）が勝てば殊勲賞の条件で同・欧勝馬（鳴戸）を押し出した。左をねじこみ右上手を取って勝ち越し。初の殊勲賞に「横綱２人に勝って負け越すわけにはいかなかった。最後しっかり勝負出来た」。看板力士こそ撃破したものの今ひとつ波に乗れなかった。今場所を振り返り「左手首が痛かった。課題は自分の形になれない技術不足」と反省。取組後は兄弟子・