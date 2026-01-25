2004年6月、首相として政府庁舎に初登庁した李ヘチャン元首相（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国与党「共に民主党」の重鎮、李ヘチャン元首相が25日、訪問先のベトナム南部ホーチミンで死去した。73歳だった。韓国大統領直属の諮問機関、民主平和統一諮問会議が明らかにした。聯合ニュースによると、23日に会合のため訪れたホーチミンで倒れ、現地の病院で心筋梗塞と診断され、手術を受けたが回復しなかった。聯合によると、韓