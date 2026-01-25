【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）【映像】英語の挑発→無視してPK成功U-23日本代表のMF佐藤龍之介（FC東京）が蹴り込んだ、冷静なPK弾がファンの間で話題となっている。U-23中国代表のGKリー・ハオは気を逸らそうと数々の挑発行為を行ってきたが、まったく動じることなく決めた。U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカッ