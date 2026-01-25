NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第4回「桶狭間！」では、織田軍と今川軍が激突する「桶狭間の戦い」が描かれた。戦国の世を大きく変える、信長（小栗旬）にとっての命運をかけた大戦であり、小一郎（仲野太賀）にとっては運命の初陣となった。 参考：『豊臣兄弟！』はなぜ豊臣秀長を主人公に据えたのか一人の天才ではなく“チーム”の醍醐味 信長は、義元（大鶴義丹）率いる2万5千の大軍を相手に、わずか数千の手勢を引