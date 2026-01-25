お金持ち体質の人の中には、さまざまな習慣を実践している人が少なくありません。では、実際に、一日の終わりにやっている習慣には、どのようなものがあるのでしょうか？ 元銀行員でAll About マネーガイドの飯田道子さんがエピソードをもとに教えてくれました。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点習慣1：振り返りの時間を持つお金持ちの人やセレブといわれる人の多くは、その日一日の振り返りをしていま