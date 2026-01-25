大相撲初場所は25日が千秋楽。津幡町出身・大の里は結びの一番で豊昇龍との横綱対決に臨みました。優勝争いをリードできず、悔しさが残る場所となった大の里。横綱対決を制し、来場所に弾みをつけたいところです。立ち合い右を差しにいく大の里でしたが、豊昇龍に両まわしを取られ土俵を割ります。左肩のけがの悪化が心配されましたが、15日間、相撲を取り切り10勝5敗で終えた大の里。来場所以降の巻き返しに期待です。同じく津幡