任期満了に伴う松浦市長選挙は25日、投票が行われ午後6時に締め切られました。 松浦市長選挙は、 3期目を目指す現職、友田 吉泰氏(61) と 前市議会議員の新人、大橋 尚生氏 (50)の一騎打ちで、12年ぶりの選挙戦となりました。 投票は午後6時に締め切られ、投票率は69.94％と12年前と比べて5.89ポイント下回っています。 午後8時から開票作業が始まります。