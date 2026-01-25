お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月24日、自身のInstagramを更新。6歳の誕生日を迎える次女との親子ショットを披露しました。【写真】庄司智春、次女との親子ショット！「庄司さん顔が溶けてますね」庄司さんは「次女 6歳の誕生日の前夜 5歳最後の写真 最高だ 自作でカウントダウンカレンダー作って ずっと楽しみにしてた 超可愛い」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、6歳の誕生日前夜の次女と庄司さんとの親子ショット