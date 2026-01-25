前の村長、松谷浩一氏が不信任決議を受け辞任したことに伴う熊本県球磨村の村長選挙は新人の大岩禎一氏が当選を果たしました。 開票結果大岩禎一氏（62）無・新1060 松谷浩一氏（63）無・前772 加納一郎氏（52）無・新4925年12月に球磨村の議会が前の村長、松谷浩一氏の不信任決議案を可決しました。その後、松谷氏が辞職して出直し選挙となりました。 その結果、大岩氏が当選を果たしました。6年前の豪雨被害からの復