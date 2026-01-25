中国へ返還される東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ。観覧最終日となった25日、多くのファンが別れを惜しみました。2021年、上野動物園で初めて双子のジャイアントパンダとして生まれたシャオシャオとレイレイ。最後の観覧日となった25日、事前抽選に選ばれたおよそ4400人が2頭の姿を目に焼き付け、別れを告げました。そして、最終観覧の時間となった午後4時25分、およそ100人が国内最後の姿を見届け、名残を惜しみまし