沿道が市民やファンらでぎっしり埋まったパレード＝２５日、相模原市中央区１月２、３日の箱根駅伝で３年連続９度目の総合優勝を果たした青山学院大陸上競技部のパレードが２５日、同大相模原キャンパス（相模原市中央区）最寄りのＪＲ淵野辺駅周辺で行われた。沿道は市民やファンらでぎっしりと埋まり、地元と優勝の喜びを分かち合った。地元の商店会や自治会などによる実行委員会が主催した。パレード出発時にバスの上からあ