東映は、1月1日に発表した「真アギト展」の"真"ティザービジュアルと"真"特報映像がを1月25日に解禁した。また放送開始の記念日となる1月28日には、TOKYO MXで『 仮面ライダーアギト』第1話の放送も決定、同日には「真アギト展」のチケット一般販売も開始する。『仮面ライダーアギト』 25 周年記念メインロゴ○ギルスだけが後ろを向く…真ティザービジュアル解禁『仮面ライダーアギト』25周年記念メインロゴ元旦に解禁され話題とな