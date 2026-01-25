一緒に飲むのが女のコなら、感度の高いファッションで挑むのがマスト！そこで今回は、女友だちがついマネしたくなる「デコラ服」のコーデ術を3つご紹介します。普段よりちょっとぜいたくして、ホテルで飲む♡ そんなときには、だれより目立つコーデで勝負するのが◎。ちょっとぜいたくなラウンジ飲みは【デコラ服】でとにかく目立ってく！普段よりちょっとぜいたくして、ホテルで飲む♡ そんなときには 、装いもいつもよ