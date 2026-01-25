大相撲初場所で熱海市出身の熱海富士が静岡県勢力士 初の優勝をかけ優勝決定戦に挑む中、県内からも多くの声援が送られました。熱海富士の初優勝を見届けようと、地元・熱海市のパブリックビューイング会場には100人以上が集まりました。絶対に負けられない欧勝海との一戦を勝利すると、会場は大盛り上がり。（PVに訪れた人）「熱海富士頑張れ！」その後、大関・安青錦との優勝決定戦に挑みますが、惜しくも敗れ、初優勝と