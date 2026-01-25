韓国発コスメブランド「EITHER＆」に、心ときめくニュースが到着しました。新ブランドアンバサダーに就任したのは、世界的な注目を集めるRIIZEのショウタロウ＆ウォンビン。情熱的な存在感と洗練されたビジュアルが、EITHER＆の持つモダンで自信に満ちた世界観と美しく共鳴します。2026年1月21日より公開された新ビジュアルを皮切りに、ブランドと彼らが紡ぐ新たなストーリーがいよいよスタート。今