阪神育成のスタンリー・コンスエグラ外野手（２５）が２５日、母国・ドミニカ共和国でのオフを終え、再来日した。球団を通じて「１日１日を大切にしながら、結果を意識してプレーし、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。今シーズンも応援よろしくお願いします」とコメントを寄せた。１年目の昨季はウエスタンで２５試合に出場し、打率・１４８、０本塁打、５打点の成績を残した。昨年１１月１９日に今季の育成選