1月25日（日）に放送した日曜プラチナアワー「世界の長距離鉄道に乗って気になる乗客と降りてみた〜ワールドロングトレイン〜」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！世界を走る長距離鉄道。日々、人や物の足となり壮大な地を駆け抜ける。そんな長距離鉄道に乗る人々の目的は何なのか？番組ディレクターが世界の長距離鉄道に乗り出会った乗客に「ナゼ長距離鉄道に乗っているのか？」とインタビュー。目的が気にな