»ä¤Ï¥«¥ª¥ë¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÉ×¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¿ÆÍ§¥¨¥¤¥³¤«¤é¡Ö40Âå¤Ë¤·¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï»ä¤Î¸µ¥«¥ì¤À¤Ã¤¿¥±¥ó¥È¡£¥¨¥¤¥³¤Ï¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢¥¤¥Á¥«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¤¥Á¥«¤«¤é¤ÏÏÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë