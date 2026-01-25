◆大阪国際女子マラソン（25日、大阪・ヤンマースタジアム長居発着）残り3キロあたりで、矢田みくに（エディオン）は頭の中で計算した。「（2時間）20分を本当に切れるかも」。優勝したステラ・チェサン（ウガンダ）には離されたが、連覇していたウォルケネシュ・エデサ（エチオピア）らと抜きつ抜かれつ。初マラソンでの表彰台は惜しくも1秒差で逃したものの「自分でもびっくりした」という2時間19分57秒で日本人トップの4位