女優の山本舞香（28）が25日、自身のインスタグラムを更新。夫でロックバンド「MYFIRSTSTORY」のボーカル・Hiroの32歳の誕生日を祝った。「Happy32ndBirthdayHiroki」のプレートが乗った苺のケーキを公開。「Happy32ndBirthday」とつづり、夫Hiroの誕生日を祝福した。また、子供のころのHiroがぶどうを食べる写真も投稿した。Hiroも自身のインスタグラムを更新。「32歳になりました。ここからまだまだ頑張ると