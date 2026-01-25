熊本県球磨村の出直し村長選挙が行われ、県の元職員で新人の大岩禎一氏が初当選しました。球磨村長選は、不信任決議を受けた村長の辞職に伴って行われ、前職と新人の3人の争いとなりました。25日に投開票が行われ、熊本県の元職員で新人の大岩禎一氏（62）が前職の松谷浩一氏（63）らを退け、初当選を決めました。投票率は82.96％で、2年前の前回を2.17ポイント下回りました。