２５日午後４時１５分頃、青森県のＪＲ奥羽線川部（田舎館村）―北常盤駅（藤崎町）間で、走行中の普通列車（３両）が車両の下部に雪を抱き込み、停止した。列車は午後９時３５分頃に動き出し、約４５分後に川部駅に戻ったものの、この間、乗客８２人が車内に取り残された。ＪＲ東日本青森支店によると、けが人はなく、川部駅からタクシーやバスで乗客を移送した。