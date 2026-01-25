【夫side STORY】妻と娘と三人暮らしの俺。平凡ながら幸せな家庭を築いているつもりだったのですが、最近…いやここ数年、妻がずっと機嫌悪いんです。気分転換にふたりでショッピングモールに出かけても、ほとんどしゃべってくれません。何か話題を見つけようとして話しかけても、つっけんどんな返事をされるだけ。妻の同僚らしい女性とばったり出くわしましたが、妻もむかしはあんな感じで颯爽としていたのに、今はどうしちゃった